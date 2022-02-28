قيادي كردي يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي في بغداد

2022/02/28 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبدالكريم، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع التحالف الثلاثي، الذي عقد مساء امس الاحد، في العاصمة بغداد.وقال عبدالكريم، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الاجتماع جاء من أجل مناقشة التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها التحالف الثلاثي، والتأكيد على المضي بمشروع حكومة الأغلبية، التي يتبناها هذا التحالف”.وأضاف ان […]

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