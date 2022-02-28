الدفاع الروسية تبلغ سكان العاصمة الاوكرانية بوجود ممر آمن لمغادرتها

2022/02/28 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أبلغت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه “بإمكان كافة المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف” باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن “هذه الطريق مفتوحة وآمنة”.ونفى كوناشينكوف مزاعم أن مجموعات من […]

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