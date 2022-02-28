"عزهم عزنا وعدوهم عدونا".. تغريدة خالد بن سلمان عن الإمارات تثير تفاعلا

2022/02/28 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على عمق العلاقات بين الرياض والإمارات، بعد لقائه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيا

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