اليوم.. البرلمان يعتزم مناقشة خروقات الكاظمي ولجنة أبو رغيف

2022/02/28 | 12:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجح عضو مجلس النواب محمد كريم، الاثنين، تضمين فقرة في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم للمطالبة بمحاسبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وما تعرف بـ”لجنة أبو رغيف” بسبب ممارساتها الأخيرة.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم قد تشهد ادراج وتضمين فقرة مهمة لطرح قضية محاصرة […]

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