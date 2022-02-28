الصحة العراقية تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية

2022/02/28 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت التغيير على نسخة منها، “تشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وذلك للوقوف على أسباب اندلاع حريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء”.

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