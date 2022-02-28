البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لتعديل مهام لجانه

2022/02/28 | 13:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… صوت مجلس النواب، الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الأول حاكم الزاملي.وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الاول حاكم الزاملي”.وأضاف المصدر، أن “اللجنة ضمت في عضويتها كل من: النائب حسن الكعبي والنائب فالح […]

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