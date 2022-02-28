2022/02/28 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت العقود الآجلة للنفط ،اليوم الاثنين، بأكثر من 5%.

وارتفع مزيج برنت أكثر من 7 دولارات ليتجاوز 105 دولارات للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% لتصل الى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يصل إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يصل إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).