مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الحلبوسي وارع نواب يؤدون اليمين الدستوري

2022/02/28 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين،

جلسته الثانية برئاسة رئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في

بيان مقتضب، ان “الرئيس محمد الحلبوسي،

افتتح اعمال الجلسة الثانية، الدورة

ال

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