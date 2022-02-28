جنايات النجف: السجن المؤبد لمجرم بحوزته (6) كيلو غرام من المواد المخدرة

2022/02/28 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن

المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت

بحوزته (6) كيلو غرام من المواد المخدرة

عن جريمة المتاجرة بها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى لوكالة نون أن "المجرم ال

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