2022/02/28 | 13:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zzv0uhCLdQU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الحمد الله رب العالمين .. أكو الله" ... رجل كبير بالسـن يعمل عمَّالة لتوفير لقمة العيش) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "الحمد الله رب العالمين .. أكو الله" ... رجل كبير بالسـن يعمل عمَّالة لتوفير لقمة العيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).