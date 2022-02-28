مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنه برئاسة الزاملي لاعداد مهام اللجان

2022/02/28 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي للبرلمان.وكرت الدائرة الإعلامية في بيان، أن “مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الاول، حاكم الزاملي”.وأضافت “تتكون اللجنة عضوية كل من، حسن الكعبي، فالح الساري، محمد تميم وفيان صبري”.يشار الى […]

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