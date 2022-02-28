زيلينسكي للجنود الروس: انسحبوا وانقذوا أرواحكم

2022/02/28 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على منح بلاده عضوية فورية في التكتل مع دخول غزو روسيا على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

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