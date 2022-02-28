2022/02/28 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشر مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق بحضور وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان إن "مجلس النواب باشر بمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء".

وأضاف انه "سيتم ايضاً مناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك بحضور وزير الماليـة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يبدأ مناقشة ارتفاع سعر الدولار بحضور وزير المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يبدأ مناقشة ارتفاع سعر الدولار بحضور وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).