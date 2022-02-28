مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي

2022/02/28 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "البرلمان صوت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي".

واضافت ان "مهام اللجان في النظام الداخلي ستكون برئاسة النائب الأول حاكم الزاملي، وعضوية كل من النائب حسن الكعبي، النائب فالح الساري، النائب محمد التميمي، والنائب فيان صبري".

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