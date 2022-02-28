السوداني: مناقشة رفع سعر الدولار يفترض أن ترافقها حضور الكاظمي

2022/02/28 | 13:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئيس كتلة تيار الفراتين محمد شياع السوداني ، الاثنين ، ان مناقشة الورقة البيضاء وسعر صرف الدولار يفترض أن ترافقها حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي والوزراء المعنيين داخل قبة البرلمان.وقال السوداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الورقة البيضاء لم تطبق ونسب الفقر والبطالة في تزايد وليس هناك تغيير ملحوظ بواقع الاقتصاد […]

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