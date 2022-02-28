إجهاض الصراع الطبقي - مصعب قاسم عزاوي

2022/02/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بوجود صراع طبقي في العالم العربي؟ وما هو دور النقابات والاتحادات العمالية في مآلات ذلك الصراع؟مصعب قاسم عزاوي: بشكل عياني مشخص فإن واقع المجتمعات العربية ينطوي على صراع جوهري شامل عمقاً و سطحاً في تكوينها البنيوي و الوظيفي ينطلق من تناقض المصالح بين الفئات الشعبية المقه ......





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