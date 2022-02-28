التصعيد الروسي العدواني الى اين ؟ - صلاح بدرالدين

2022/02/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين يفسر المراقبون ان التصعيد الروسي الأخير بالتلويح باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا ، والدول الغربية ، جاء بعد الفشل في تحقيق مخططاته العسكرية المرسومة ، وصمود الشعب الاوكراني في الدفاع عن سيادته ، وحريته ، وكرامته ، الذي بدوره فاجأ الغرب ودفعه الى اتخاذ خطوات اكثر صرامة بخصوص العقوبات الاقتصادية ، وتقديم الدعم العسكري والإنساني .



فقد وقفت الدول الغربية وحتى معظم دول العالم الى جانب الشعب ا ......





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