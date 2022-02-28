حوادث دمشق اليومية خلال 21 سنة من القرن الثامن عشر للحلاق البديري - مصطفى العبد الله الكفري

2022/02/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري (لعلَّ كتاب "حوادث دمشق اليومية" هو من أشهر المؤلفات التي تحدثت عن هذه المدينة في فترة معينة، فهو يتناول واقع هذه العاصمة في أواسط القرن الثامن عشر، ويعرض لتاريخ هذه السنوات الإحدى والعشرين، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، في مزيد من التفصيل والوضوح، حتى يمكن القول أنه من أهم المراجع للاقتراب من صورة دمشق في ذلك الزمن، إن لم نقل أنه أهمها على الإطلاق).‏ نصر الدين البحرة صورة غلاف كتاب حوادث ......





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