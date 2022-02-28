أثارت الحزن في عالم الطيران..الغزو الروسي لأوكرانيا يدمر أكبر طائرة في العالم

2022/02/28 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت أكبر طائرة في العالم من طراز أنتونوف AN-225، للتدمير خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين، مما أثار القلق والحزن في عالم الطيران.

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