العصائب تشبه ممارسات الكاظمي بـ”تصرفات صدام”

2022/02/28 | 13:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي ، الاثنين، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي الى تحويل حكومته الى تصريف الاهوال، مبينا ان تصرفات الكاظمي يذكر الجميع بنهج النظام الصدامي.وقال السعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “سلوك حكومة تصريف الاهوال (في إشارة الى حكومة تصريف الاعمال الحالية) لا زال […]

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