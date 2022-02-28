ريكاني: الولاية الثانية تعمي البصر والبصيرة

2022/02/28 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق السياسي الكردي والوزير السابق، بنگين ريكاني، اليوم الاثنين، على تولي برهم صالح منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية.وكتب ريكاني على حسابه بتوبتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا إن “الولاية الثانية تعمي البصر والبصيرة وتخدش الضمير والاخلاق”.وأضاف انه “رغم مرافقتي للعملية السياسية منذ البداية الا انني كل فترة انصدم من انحطاط البعض […]

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