تحديد آخر موعد للمشاركة بمعرض تشكيليات عراقيات

2022/02/28 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ فاطمة رحمةحددت جمعية الفنانين التشكيليين، غداً الثلاثاء آخر موعد للمشاركة بمعرض تشكيليات عراقيات.وقال رئيس الجمعية قاسم سبتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجمعية ستقيم يوم الخميس 10 آذار المقبل، معرض (تشكيليات عراقيات) بمناسبة عيد المرأة".ودعا سبتي، "الراغبات بالمشاركة، الى تقديم أعمالهن خلال موعد أقصاه يوم غد الثلاثاء"، مشترطاً أن "تكون الفنانة عضوة في الجمعية، وألّا يتجاوز قياس العمل متراً × مترٍ ونصف المتر، أما الموضوعات فمتروك اختيارها للمشاركة".

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