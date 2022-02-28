القبض على متهم بالاعتداء على الاجهزة الامنية في ذي قار

2022/02/28 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على متهم بالاعتداء على الاجهزة الامنية في قضاء الشطرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “الأجهزة الامنية القت القبض على شخص يبلغ من العمر 21 عاماً، إثر تهجمه على مفرزة مكافحة اجرام الشطرة المكلفة بتامين لحماية أحد المزارات في القضاء”.وأضاف ان “الاعتداء […]

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