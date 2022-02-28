2022/02/28 | 13:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

عقد مجلس النواب جلسته الثانية للدورة النيابية الخامسة، الإثنين، بحضور 288 نائبًا.

صوت البرلمان على 25 لجنة نيابية دائمة في جلسة الإثنين

وحدد مجلس النواب جدول جلسته لتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وكذلك استضافة وزير المالية لمناقشة سعر صرف الدولار.

اقرأ/ي أيضًا: بلا اتفاق..



جلسة برلمانية "ساخنة" لتشكيل اللجان ومناقشة الدولار

وصوت مجلس النواب في بدء الجلسة على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

كما صوت البرلمان على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الأول وعضوية كل من، النائب حسن الكعبي، النائب فالح الساري، النائب محمد تميموالنائبة فيان صبري.

في الأثناء، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف إن "بعض اللجان النيابية سيتم فكُّ ارتباطها، منها لجنة النفط والطاقة والصحة والبيئة والعمل والهجرة وغيرها، لتكون كل لجنة على حدة، إضافة الى إلغاء بعض اللجان النيابية أو دمجها"، مشيرة إلى أن "لجنتي المصالحة الوطنية والعشائر سيتم دمجهما".

وبدأ مجلس النواب فقرة استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "استضافة وزير المالية تناقش سعر الصرف وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الاسعار وتضرر شريحة الفقراء وبحث الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك".

بدورها، أكدت الكتلة الصدرية النيابية توجيه ستة أسئلة لوزير المالية خلال استضافته بجلسة مجلس النواب.

وقال النائب عن الكتلة برهان المعموري للوكالة الرسمية إن "استضافة وزير المالية جاءت لمناقشة ما يمر به العراق من أزمات مالية واقتصادية وخصوصًا الطبقات الفقيرة إثر تغير سعر الصرف ومانتج عنه".

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يستضيف غالب استجابة للصدر..



والزاملي: سنصدر منع سفر بحق علاوي

قانوني: لا قيمة لمساءلة وزير في حكومة منتهية..



لكن يجب ألّا يفلت من المحاسبة

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على 25 لجنة دائمة ويبدأ جلسة استضافة وزير المالية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على 25 لجنة دائمة ويبدأ جلسة استضافة وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).