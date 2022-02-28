عالية نصيف: سيتم استجواب أمين بغداد في مجلس النواب

2022/02/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائبة عالية نصيف عن عزمها على

استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول

عدة ملفات من بينها قيامه بتعيين أقاربه

في مناصب عليا بأمانة بغداد، وملفات

اخرى مهمة جداً ستعرض في حينها .

وقالت في بيان اطل

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