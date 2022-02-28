برلماني كردي: نحو 617 ألف عاطل عن العمل في الإقليم

2022/02/28 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو برلمان اقليم كردستان عمر كولبي ،اليوم الاثنين، عن ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير في مدن الاقليم.

وقال كولبي ان عدد العاطلين عن العمل في الاقليم ارتفع الى نحو ست مئة وسبعة عشر ألف شخص من بينهم ثلاث مئة وثلاثة وتسعون ألف عاطل من فئة الشباب والذين تتاروح أعمارهم بين ستة عشر الى اربعة وعشرين عاما مبينا ان العدد الحقيقي الان أكبر من ذلك لأن تلك الارقام تعود للعام الفين وثمانية عشر في حين عزا البرلماني ارتفاع نسبة البطالة الى توقف التعيينات في القطاع الحكومي وتعطل مشاريع القطاع الخاص.

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