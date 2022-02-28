النزاهة تضبط مخالفات وشبهات فساد في عقد بناء بارجة

2022/02/28 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، ضبط مخالفات وشبهات فساد في عقد بناء بارجة بقيمة ستة وخمسين مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان ان فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى قسم العقود في شركة نفط البصرة كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد رافقت توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة من قبل شركة إي ان أم الكورية حيث كانت عملية تنفيذ العقد مخالفة للأغراض التي تم على أساسها التعاقد.

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