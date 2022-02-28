الكرملين: روسيا ستنجح في “تعويض الأضرار” الناجمة عن العقوبات

2022/02/28 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ،اليوم الاثنين، أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب ردا على غزو أوكرانيا، فيما سيعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا لمناقشة تداعياتها الاقتصادية.

وقال بيسكوف للصحافيين إن “العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانيات اللازمة لتعويض الأضرار”.

وأضاف أن “بوتين سيهتم بالمسائل الاقتصادية اليوم (الاثنين)” وسيجتمع بوزراء حكومته المعنيين.

المصدر: AFP

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