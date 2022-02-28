تم تعديل اسمها.. الحلبوسي: لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تستبعد ولم تُلغَ

2022/02/28 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تستبعد ولم تُلغَ بل تم تغيير اسمها.وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان ان “لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تُستبعد ولم تُلغَ، بل تم تعديل اسمها لتصبح (لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية)”.وأضاف الحلبوسي ان “مراقبة البرنامج الحكومي من مهام […]

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الحلبوسي: لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تستبعد ولم تُلغَ أولاً على ايرث نيوز.

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