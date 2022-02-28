مع استعداد كييف للأسوأ.. مراسل CNN ينقل المشهد من قلب المدينة

2022/02/28 | 13:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصمة أوكرانيا تستعد للأسوأ، فالقوات المسلحة تتمركز في نقاط تفتيش، والأكياس الرملية تتكدس أمام مكتب العمدة في وسط كييف.

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