الصين: العقوبات الأحادية قد تعرقل التسوية السياسية في أوكرانيا

2022/02/28 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، الاثنين، أن فرض العقوبات أحادية الجانب من قبل دول منفصلة قد يعقد عملية التسوية السياسية في أوكرانيا.وفي تعليقه على فصل عدد من المصارف الروسية عن نظام “SWIFT” للمدفوعات قال وانغ وو بين في مؤتمر صحفي: “كما تم إثباته مرارا تكرارا لا يمكن للعقوبات أن […]

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