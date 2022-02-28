أميرة المحيط - محمد الرحالي

2022/02/28 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي إن زارتنا أميرة المحيط رأيت عينيها السوداءين ولباسها الحريري الأزرق البسيط جاءت السعادةوكسرت لحن البؤس اللقيط أتت فجأة فسأل الفؤاد أمن عالمنا هذه الفتاه والقلب بعدها تاهما عرف الخوف الا حينما الحب اتاه هو القمر امامنا فقد كان الطرف في السماء راه كانها لوحه رسمتها يد الزمانفجدد القلب من عينيها حبه وهواه والعشق ممسكا بي ألقاني وقلبي ......





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