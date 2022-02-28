موت الإعلام الغربي الحر برصاص الحرب الأوكرانية! - علاء اللامي

2022/02/28 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي مات الإعلام الغربي المتشدق بالتعددية والحرية في الاختلاف والوصول إلى المعلومة وصياغتها وطرق تقديمها بحيادية في مناسبات كثيرة من قبل، ولكنه لم يكن موتا نهائيا وعلنيا وصريحا كما في هذه المرة، فقد ظلت هناك على الدوام أصوات كثيرة تعتز بالمُثل الحرة والمبادئ الإنسانية والليبرالية النقدية بنسختها التقدمية خلال حرب فيثنام والعدوان والحصار على العراق واحتلال فلسطين وتشريد شعبها على سبيل المثال، وحافظ حتى ......





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