لغز الألوهية 2 - جواد بشارة

2022/02/28 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة العلم والفلسفة يستجوبان الإله:كيف ولماذا وأين ومتى...



أربعة مفردات يستند عليها بنيان العلم والفلسفة والدين والفكر الإنساني برمته.



لنركز في هذه المداخلة على مفهوم " الله"، كيف ولدت فكرة " الله؟ ولماذا لابد من وجود " الله"؟ وأين يتواجد هذا " الله" وأين ظهرت فكرة الله وعلى يد من؟ ومتى ظهر الله الواحد الأحد الخالق الكلي القدرة؟ هل هناك من يمكنه الإجابة على هذه الأسئلة الوجودية الجوهرية؟ كلا..



كل ا ......





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