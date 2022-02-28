2022/02/28 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن
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#جواد_بشارة العلم والفلسفة يستجوبان الإله:كيف ولماذا وأين ومتى...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغز الألوهية 2 - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#جواد_بشارة العلم والفلسفة يستجوبان الإله:كيف ولماذا وأين ومتى...
أربعة مفردات يستند عليها بنيان العلم والفلسفة والدين والفكر الإنساني برمته.
لنركز في هذه المداخلة على مفهوم " الله"، كيف ولدت فكرة " الله؟ ولماذا لابد من وجود " الله"؟ وأين يتواجد هذا " الله" وأين ظهرت فكرة الله وعلى يد من؟ ومتى ظهر الله الواحد الأحد الخالق الكلي القدرة؟ هل هناك من يمكنه الإجابة على هذه الأسئلة الوجودية الجوهرية؟ كلا..
كل ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغز الألوهية 2 - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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