الحلبوسي: لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تُستبعد بل تم تعديل اسمها

2022/02/28 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تُستبعد بل تم تعديل اسمها.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تُستبعد ولم تُلغَ، بل تم تعديل اسمها لتصبح (لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية)".

واضاف، ان "مراقبة البرنامج الحكومي من مهام عمل هذه اللجنة وسيُذكر ذلك في النظام الداخلي للمجلس".

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