نائب: محاصرة لجنة أبو رغيف للقضاء “إرهاب دولة”

2022/02/28 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاثنين , عملية تطويق محكمة استئناف الكرخ سابقة خطيرة وتجاوز على حدود القضاء وبمثابة إرهاب دولة, مؤكدا ان حكومة الكاظمي هي اسوأ حكومة مرت على العراق.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تطويق وإرهاب محكمة استئناف الكرح بقوة […]

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