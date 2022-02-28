ميدفيديف يتصدر التصنيف العالمي للتنس لأول مره في مشواره

2022/02/28 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر الروسي دانييل ميدفيديف، التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر ، اليوم الإثنين، لأول مرة في مشواره، بينما تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش للوصافة.

وجاء ارتقاء ميدفيديف لصدارة التصنيف، بعدما بلغ المركز الثاني العام الماضي، وأصبح أول لاعب بخلاف ديوكوفيتش ونادال وروجر فيدرر وأندي موراي يحتل وصافة التصنيف منذ الأسترالي ليتون هيويت في 2005.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف على مركزه الثالث في التصنيف، بينما ارتقى نادال، الذي توج بلقب المكسيك المفتوحة، للمركز الرابع.

وحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في المرتبة الخامسة، وانتزع الروسي أندري روبليف، المركز السادس من الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي بات سابعًا.

ويستمر النرويجي كاسبر رود والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

أما المركز العاشر يحتله البولندي هوبرت هوركاش، بعدما غادر المرتبة 11.

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