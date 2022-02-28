نادي شالكه الألماني يفسخ شراكته مع مجموعة غازبروم الروسية

2022/02/28 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي شالكه الألماني ، المشارك راهناً في الدرجة الثانية لدوري كرة القدم، فسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، بعد تسارع أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب النادي في موقعه الرسمي “قرر مجلس إدارة أف سي شالكه 04، بالاتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته”.

وكان فريق إقليم الرور أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم غازبروم عن قميص ناديه في مباراة ضمن الدوري المحلي.

المصدر: AFP

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