الحزب الشيوعي العراقي:العفو الرئاسي عن تاجر مخدرات يبعث برسالة خطيرة الى المجتمع!

2022/02/28 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الحزب الشيوعي العراقي على ان تكون

هناك اجراءات صارمة ضد المتاجرين

بالمخدرات، أياً كانت خلفياتهم

السياسية والمجتمعية، وحذر من الرسالة

الخطرة التي يبعثها هذا الاجراء

الخاطيء -العفو الخاص بحق نجل محا

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