البرلمان يصوت على تشكيل اللجان الدائمة ويناقش سعر صرف الدولار

2022/02/28 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الاثنين، الجلسة الثانية للـــدورة النيابيـــة الخامسة للبرلمان.

وشهدت الجلسة تأدية اليمين الدستوريـة لعدد من النواب والتصويت على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس ومناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات إزاء ذلك بحضور وزير الماليـة.

وصوت المجلس على خمس وعشرين لجنة دائمة ومن أهمها اللجان القانونية والمالية والأمن والدفاع والنزاهة والنفط والثروات الطبيعية وغيرها.

هذا واكد الحلبوسي ان لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تُستبعد ولم تُلغَ، بل تم تعديل اسمها لتصبح “لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية”، ومراقبة البرنامج الحكومي من مهام عمل هذه اللجنة وسيُذكر ذلك في النظام الداخلي للمجلس.

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