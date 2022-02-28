دراسة تؤكد إمكانية تناول الخضروات والفاكهة بعد 10 أسابيع في حال تخزينها بالثلاجة

2022/02/28 | 14:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تشجع دراسة جديدة على حفظ التفاح داخل الثلاجة بدلا من وضعه داخل وعاء للفاكهة.‏ وتؤكد منظمة “Food Charity Wrap” في دراستها، أنه يمكن تناول العديد من الفواكه والخضروات لمدة تصل إلى 10 أسابيع، بعد تواريخ “أفضل قبل” (best before) الخاصة بها إذا تم تبريدها.وأشارت في دراستها إلى أن “التفاح السائب يدوم لفترة أطول […]

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