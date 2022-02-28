رئيس البرلمان يصدر توضيحاً يخص لجنة متابعة المنهاج الحكومي

2022/02/28 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، توضيحاً يخص لجنة متابعة المنهاج الحكومي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "لجنة متابعة البرنامج الحكومي لم تُستبعد ولم تُلغَ".

وأوضح الحلبوسي انه "تم تعديل اسم اللجنة ليصبح لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية"، ومبيناً أن "مراقبة البرنامج الحكومي من مهام عمل هذه اللجنة وسيُذكر ذلك في النظام الداخلي للمجلس".

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