الرئيس الأوكراني يطالب بضم بلاده

2022/02/28 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على ضم انضمام أوكرانيا على وجه السرعة.

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