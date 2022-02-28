ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الهندية في كربلاء الى 5 وفيات

2022/02/28 | 14:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء المقدسة، الاثنني، بارتفاع وفيات الحريق في مستشفى الهندية العام الى 5 حالات.وقال المصدر لوكالة / المعلومة / ان “ضحيتين توفيتا، اليوم، ليرتفع عدد حالات الوفاة خمسة اشخاص بعد أن توفيت يوم أمس ثلاث نساء نتيجة الحريق الذي تعرضت له مستشفى الهندية العام في كربلاء”.[…]

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