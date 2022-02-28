2022/02/28 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلن عضو مجلس النواب نايف الشمري، اليوم الاثنين، عن تحديد موعد تسمية أعضاء اللجان النيابية، فيما اشار الى ان اكبر الاعضاء سناً سيتولى رئاسة اللجنة لحين التصويت على رئيس ونائبي اللجنة.

وقال الشمري لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "مجلس النواب صوت على 25 لجنة نيابية دائمة"، مبينا ان "الاعضاء سيتوزعون على اللجان النيابية كلا حسب اختصاصه".

واضاف ان "الاسبوع المقبل سيتم تسمية كل نائب ولجنته"، مشيرا الى ان "الحد الاعلى لعدد اعضاء اللجنة سيكون 21 نائبا والادنى 3 نواب فقط".

وتابع ان "اكبر الاعضاء سناً سيتولى رئاسة اللجنة لحين تشكيل الحكومة وبعدها يتم التصويت على رئيس ونائب ومقرر اللجنة من داخلها".

يذكر ان مجلس النواب صوت، في وقت سابق من اليوم، على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

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