تعرف على نتائج الاجتماع الثاني لفريق اتمته الكمارك والمنافذ الحدودية

2022/02/28 | 14:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد فريق مشروع اتمته الكمارك والمنافذ الحدودية اليوم الاثنين، اجتماعه الثاني خلال هذا العام.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، أنه “عقد فريق مشروع اتمته الكمارك والمنافذ الحدودية اجتماعه الثاني لسنة ٢٠٢٢ برئاسة اللواء عمر عدنان الوائلي وبمشاركة كافة أعضاء الفريق عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة”.وأضاف انه “تم مناقشة تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي، […]

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