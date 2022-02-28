الأمم المتحدة للاجئين أحصت أكثر من 500 ألف لاجىء قدموا من أوكرانيا

2022/02/28 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أحصت أكثر من 500 ألف لاجىء قدموا من أوكرانيا

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