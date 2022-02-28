تعرف على نتائج الاجتماع الثاني لفريق اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية

2022/02/28 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد فريق مشروع اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية اليوم الاثنين، اجتماعه الثاني خلال هذا العام.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “عقد فريق مشروع اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية اجتماعه الثاني لسنة ٢٠٢٢ برئاسة اللواء عمر عدنان الوائلي وبمشاركة كافة أعضاء الفريق عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة”.وأضاف انه “تم مناقشة تفعيل […]

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