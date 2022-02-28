مصدر: “كرسي نينوى” ارغم اردوغان على استدعاء الحلبوسي والخنجر وتوبيخهما

2022/02/28 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي سني، الاثنين، عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مبينا ان الاخير كان ممتعضا بسبب خلاف الطرفين على منصب محافظ نينوى دون العودة لتركيا.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلافات نشبت مؤخرا بين الحلبوسي والخنجر بعد مطالبة الأخير بمنصب […]

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