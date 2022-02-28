اوكرانيا تضع شروطا مع بدء

2022/02/28 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت أوكرانيا شرط وقف فوري لإطلاق

النار وسحب القوات الروسية من البلاد،

مع وصول وفد كييف لإجراء محادثات مع

المفاوضين الروس خلال اليوم الخامس من

الغزو الروسي .

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان

نقلته وك

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